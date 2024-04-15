Яйца подешевели, макароны подорожали: что с ценами на продукты на Харьковщине
Потребительские цены в Харьковской области в марте в сравнении с февралем выросли на 0,7%, а с начала года — на 1,4%. При этом продукты и безалкогольные напитки в марте в сравнении с февралем подешевели на 0,2%.
Как информируют в ГУ статистики в Харьковской области, больше всего упали цены на яйца — на 14,2%. Также подешевели подсолнечное масло — на 4,9%, овощи — на 2,7%, сахар — на 1,5%, сыр и творог — на 0,7%, мясо и мясопродукты — на 0,3%.
В то же время подорожали молоко — на 0,3%, рыба и продукты из рыбы — на 0,5%, хлеб — на 0,8%, безалкогольные напитки — на 1,2%, масло — на 2,2%, фрукты — на 3,5%, макаронные изделия — на 4,1%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, за счет подорожания табачных изделий на 1,6%. Спиртное подешевело на 0,1%.
Одежда и обувь подорожали на 15,4%, в частности, обувь — на 18,6%, одежда — на 12,0%.
Цены на транспорт выросли на 1,8%, в основном из-за подорожания проезда в поездах и электричках на 5,5% и топлива и масел на 2,5%.
В сфере связи цены увеличились на 0,7%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 15,7%.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: овощи, продукты, Харьков, цены, яйца;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 19:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продукты и безалкогольные напитки в марте в сравнении с февралем подешевели на 0,2%".