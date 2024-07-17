Чем торгует Харьковщина: данные статистики об экспорте и импорте
Импорт в Харьковскую область за период января — мая 2024 года по-прежнему превышает экспорт, при этом и объем импорта, и отрицательное сальдо за год возросли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Главным управлением статистики в Харьковской области.
«За январь-май 2024 года экспорт товаров составил 340,1 млн долл. США, или 97,9% по сравнению с январем — маем 2023 г., импорт – 687,8 млн долл., или 114,6%. Отрицательное сальдо составило 347,7 млн долл. (за январь — май 2023 г. также отрицательное — 252,6 млн долл.)», — сообщили в ГУ статистики.
Наиболее активно Харьковская область экспортирует готовые пищевые продукты — прирост составил 31,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также возрос экспорт жиров и растительного масла — на 16,4% и продукции машиностроения — на 11,8%. В то же время упала торговля зерновыми (на 24,8%) и изделиями из черных металлов (на 48,9%).
За год существенно возрос импорт в Харьковскую область средств наземного транспорта (на 76,2%), живых животных и продуктов животного происхождения (39,7%), древесины и изделий из нее (35,8%), машин, оборудования и механизмов, а также электрооборудования (12,9%). При этом существенно сократился импорт топлива — на 58,9%.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Импорт в Харьковскую область за период января — мая 2024 года по-прежнему превышает экспорт, при этом и объем импорта, и отрицательное сальдо за год возросли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Главным управлением статистики в Харьковской области".