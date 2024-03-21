Робота у Харкові та області: вакансії від 11 до 28 тисяч гривень

Станом на 21 березня у Харківській області актуальні 1306 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія інженера-програміста із зарплатою 28 тисяч гривень. Медичний директор матиме 24 тисяч, а заточувальник – 20.

Фахівець з публічних закупівель зароблятиме 19900, бухгалтер – 19800, акушерка (акушер) – 15500, в’язальник – 13800, електромеханік з ліфтів – 12 тисяч, фармацевт-косметолог – 11900, а адміністратор – 11800.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.