Робота в Харкові. Підприємства шукають інженерів, водіїв, слюсарів і малярів

КП «Харківводоканал» запрошує містян на роботу за багатьма спеціальностями, повідомили у мерії.

На роботу готові брати людей будь-якого віку. Пропонують навчання за обраною спеціальністю, повний соцпакет і своєчасну виплату заробітної плати.

На підприємстві є вакансії:

– слюсарів аварійно-відновлювальних робіт;

– слюсарів-сантехніків;

– монтажників зовнішніх трубопроводів;

– водіїв;

– слюсарів з паливної апаратури;

– машиністів екскаватора;

– штукатурів;

– малярів;

– інженерів з комплектації обладнання;

– фахівця відділу управління персоналом.

Подробиці – за тел.: (095) 475-30-26, (097) 377-38-80.

Також управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» запрошує на посади:

– машиністів насосних установок;

– електромонтерів;

– кабельників;

– інженерів;

– фахівців з електротехнічною освітою.

Телефони для довідок: (050) 303-58-91, (050) 400-12-65.