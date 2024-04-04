Робота в Харкові. Підприємства шукають інженерів, водіїв, слюсарів і малярів
КП «Харківводоканал» запрошує містян на роботу за багатьма спеціальностями, повідомили у мерії.
На роботу готові брати людей будь-якого віку. Пропонують навчання за обраною спеціальністю, повний соцпакет і своєчасну виплату заробітної плати.
На підприємстві є вакансії:
– слюсарів аварійно-відновлювальних робіт;
– слюсарів-сантехніків;
– монтажників зовнішніх трубопроводів;
– водіїв;
– слюсарів з паливної апаратури;
– машиністів екскаватора;
– штукатурів;
– малярів;
– інженерів з комплектації обладнання;
– фахівця відділу управління персоналом.
Подробиці – за тел.: (095) 475-30-26, (097) 377-38-80.
Також управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» запрошує на посади:
– машиністів насосних установок;
– електромонтерів;
– кабельників;
– інженерів;
– фахівців з електротехнічною освітою.
Телефони для довідок: (050) 303-58-91, (050) 400-12-65.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 16:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» запрошує містян на роботу за багатьма спеціальностями, повідомили у мерії.".