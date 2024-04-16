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Харківському зоопарку подарували зебру (відео)

Суспільство 22:21   16.04.2024
Олена Нагорна
Харківському зоопарку подарували зебру (відео)

Зебру на прізвисько Марвел, яку повернули з евакуації, харківський екопарк подарував зоопарку.

Як зазначають у фейсбуці регіонального ландшафтного парку, коли розпочалася повномасштабна війна, частину тварин з екопарку, який потерпав від постійних обстрілів, прийняв зоопарк. Це шимпанзе, орангутанги, а також великі хижаки.

У межах розвитку партнерства екопарк подарував зоопарку зебру, яку відвідувачі матимуть змогу побачити вже зовсім скоро.

Відео: фейсбук екопарку

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 22:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зебру на прізвисько Марвел, яку повернули з евакуації, харківський екопарк подарував зоопарку".