Харківському зоопарку подарували зебру (відео)
Зебру на прізвисько Марвел, яку повернули з евакуації, харківський екопарк подарував зоопарку.
Як зазначають у фейсбуці регіонального ландшафтного парку, коли розпочалася повномасштабна війна, частину тварин з екопарку, який потерпав від постійних обстрілів, прийняв зоопарк. Це шимпанзе, орангутанги, а також великі хижаки.
У межах розвитку партнерства екопарк подарував зоопарку зебру, яку відвідувачі матимуть змогу побачити вже зовсім скоро.
Відео: фейсбук екопарку
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зебра, зоопарк, Харків, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 22:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зебру на прізвисько Марвел, яку повернули з евакуації, харківський екопарк подарував зоопарку".