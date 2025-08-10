Live
«Ще одна чудова новина»: в екопарку показали малюків-ягуарів (відео)

Суспільство 18:30   10.08.2025
Олена Нагорна
В екопарку під Харковом з’явилися маленькі ягуари. Їх назвали Аресом та Альтою.

«Як і обіцяли — ще одна чудова новина в екопарку. Окрім маленького левеняти Льови, у нашій великій родині хижаків з’явилися неймовірні малюки-ягуари — Арес та Альта», — пишуть на фейсбук-сторінці екопарку.

Там зазначили, що левеня та ягуари — це «молодша група» хижаків, адже білі тигренята Декстер і Дакота вже підросли та перейшли до «старшої групи» дитячого садочку екопарку.

“Тварини більше рухаються, тренують силу та спритність, стаючи справжніми мисливцями. Але за кілька тижнів ягуари та левеня переїдуть у власні вольєри та будуть зустрічати відвідувачів”, – додали в екопарку.

Відео: Facebook екопарку

Читайте також: «У нас хороші новини»: хто народився в екопарку під Харковом (відео)

Автор: Олена Нагорна
