«Ще одна чудова новина»: в екопарку показали малюків-ягуарів (відео)
В екопарку під Харковом з’явилися маленькі ягуари. Їх назвали Аресом та Альтою.
«Як і обіцяли — ще одна чудова новина в екопарку. Окрім маленького левеняти Льови, у нашій великій родині хижаків з’явилися неймовірні малюки-ягуари — Арес та Альта», — пишуть на фейсбук-сторінці екопарку.
Там зазначили, що левеня та ягуари — це «молодша група» хижаків, адже білі тигренята Декстер і Дакота вже підросли та перейшли до «старшої групи» дитячого садочку екопарку.
“Тварини більше рухаються, тренують силу та спритність, стаючи справжніми мисливцями. Але за кілька тижнів ягуари та левеня переїдуть у власні вольєри та будуть зустрічати відвідувачів”, – додали в екопарку.
Відео: Facebook екопарку
