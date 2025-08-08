Live
«У нас хороші новини»: хто народився в екопарку під Харковом (відео)

Суспільство 13:44   08.08.2025
Вікторія Яковенко
У харківському екопарку – поповнення. Народилося оленя з роду мунтжак.

«У нас було два олені мунтжак, тепер їх три. У них в нозі є спеціальна кістка, така ж кістка є у китів. Колись кити і мунтжаки були одним народом, просто частина з них пішла у кущі – і стала оленями, а частина у воду – і стала китами. У нас дуже турботлива мама. Вона постійно знаходиться біля малюка та захищає його», – розповіли у пресслужбі екопарку.

Там зазначають, що малюк лякливий, але водночас неймовірно допитливий. Він ховається у затінку та обережно спостерігає за всім довкола.

Відео: Харківський екопарк

Автор: Вікторія Яковенко
