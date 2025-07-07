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Велике переселення в екопарку під Харковом: хто повернувся додому (відео)

Суспільство 14:33   07.07.2025
Вікторія Яковенко
Велике переселення в екопарку під Харковом: хто повернувся додому (відео) Скриншот

До харківського екопарку повертаються сурикати, лінивці та левові тамарини.

«У нас велике переселення в екопарку. Ми перевозимо тварин, які проживали у Олександра Фельдмана вдома з початку вторгнення. Тепер ці чудові звірі знову радуватимуть наших гостей», – зазначили у пресслужбі парку.

Там уточнили, що тварини житимуть у нових комфортних домівках, які побудовані відповідно до світових стандартів.

«Ми робимо все від нас залежне, щоб забезпечити нашим вихованцям найкращі умови, а нашим гостям, особливо дітям – можливості для захопливого літнього відпочинку. Тож зустрічайте нових-старих друзів у самому центрі екопарку», – додали в екопарку.

Відео: Харківський екопарк

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 14:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До харківського екопарку повертаються сурикати, лінивці та левові тамарини.".