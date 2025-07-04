У головних бандитів екопарку під Харковом – новосілля: де вони тепер живуть 📹
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У харківському екопарку родина єнотів переїхала в новий, просторий вольєр.
«Знайомтесь, головні бандити екопарку – наші улюблені єноти. Нещодавно у них відбулося новосілля. Тепер у них більше місця для досліджень, веселих ігор та пригод. Особливо їм припав до душі власний басейн — там тварини люблять сидіти, мочити лапки та розмочувати їжу», – повідомили у пресслужбі екопарку.
Там також розповіли про відомого єнота Мішу, який у перший день зі свого вольєра вкрав миску і поніс до своєї нори.
«Єноти дуже товариські, але це ще ті бешкетники — завжди в русі, вигадують нові витівки і не дають нікому нудьгувати», – зазначили в екопарку.
Відео: Харківський екопарк
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: еноты, новини Харкова, новоселье, Харьковский экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському екопарку родина єнотів переїхала в новий, просторий вольєр.".