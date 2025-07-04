У головних бандитів екопарку під Харковом – новосілля: де вони тепер живуть 📹

У харківському екопарку родина єнотів переїхала в новий, просторий вольєр.

«Знайомтесь, головні бандити екопарку – наші улюблені єноти. Нещодавно у них відбулося новосілля. Тепер у них більше місця для досліджень, веселих ігор та пригод. Особливо їм припав до душі власний басейн — там тварини люблять сидіти, мочити лапки та розмочувати їжу», – повідомили у пресслужбі екопарку.

Там також розповіли про відомого єнота Мішу, який у перший день зі свого вольєра вкрав миску і поніс до своєї нори.

«Єноти дуже товариські, але це ще ті бешкетники — завжди в русі, вигадують нові витівки і не дають нікому нудьгувати», – зазначили в екопарку.

Відео: Харківський екопарк