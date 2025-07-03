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Переходили дорогу, та провалилися у водостік: як у Харкові рятували каченят 📹

Суспільство 09:55   03.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Переходили дорогу, та провалилися у водостік: як у Харкові рятували каченят 📹

Відео операції з порятунку каченят опублікували у ГО «Порятунок тварин Харків».

Каченята провалилися у водостік, коли їхня мама переводила пташенят через дорогу.

Малеча злякалася звуків автомобілів. Одного малюка встиг схопити перехожий, він і звернувся за допомогою в порятунку решти”, – пишуть волонтери.

Однак пташенята були дуже налякані і намагалися втекти при найменшому шумі. Врятувати їх вдалося завдяки ковдрі та звуків каченят у телефоні.

Наразі птахи перебувають у безпечному місці, уточнили волонтери.

Відео: ГО «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 09:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео операції з порятунку каченят опублікували у ГО «Порятунок тварин Харків».".