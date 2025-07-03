Переходили дорогу, та провалилися у водостік: як у Харкові рятували каченят 📹

Відео операції з порятунку каченят опублікували у ГО «Порятунок тварин Харків».

Каченята провалилися у водостік, коли їхня мама переводила пташенят через дорогу.

“Малеча злякалася звуків автомобілів. Одного малюка встиг схопити перехожий, він і звернувся за допомогою в порятунку решти”, – пишуть волонтери.

Однак пташенята були дуже налякані і намагалися втекти при найменшому шумі. Врятувати їх вдалося завдяки ковдрі та звуків каченят у телефоні.

Наразі птахи перебувають у безпечному місці, уточнили волонтери.

Відео: ГО «Порятунок тварин Харків»