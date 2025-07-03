Переходили дорогу, та провалилися у водостік: як у Харкові рятували каченят 📹
Відео операції з порятунку каченят опублікували у ГО «Порятунок тварин Харків».
Каченята провалилися у водостік, коли їхня мама переводила пташенят через дорогу.
“Малеча злякалася звуків автомобілів. Одного малюка встиг схопити перехожий, він і звернувся за допомогою в порятунку решти”, – пишуть волонтери.
Однак пташенята були дуже налякані і намагалися втекти при найменшому шумі. Врятувати їх вдалося завдяки ковдрі та звуків каченят у телефоні.
Наразі птахи перебувають у безпечному місці, уточнили волонтери.
Відео: ГО «Порятунок тварин Харків»
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 09:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео операції з порятунку каченят опублікували у ГО «Порятунок тварин Харків».".