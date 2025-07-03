Переходили дорогу, но провалились в водосток: как в Харькове спасали утят 📹

Видео операции по спасению утят опубликовали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Утята провалились в водосток, когда их мама переводила птенцов через дорогу.

«Малыши испугались звуков автомобилей. Одного малыша успел схватить прохожий, он и обратился за помощью в спасении остальных», – пишут волонтеры.

Однако птенцы были очень напуганы и пытались сбежать при малейшем шуме. Поймать их удалось благодаря одеялу и звуков утят в телефоне.

На данный момент птицы находятся в безопасном месте, уточнили волонтеры.

Видео: ОО «Порятунок тварин Харків»