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Переходили дорогу, но провалились в водосток: как в Харькове спасали утят 📹

Общество 09:55   03.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Переходили дорогу, но провалились в водосток: как в Харькове спасали утят 📹 Фото: Видео: ОО «Порятунок тварин Харків»

Видео операции по спасению утят опубликовали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Утята провалились в водосток, когда их мама переводила птенцов через дорогу.

«Малыши испугались звуков автомобилей. Одного малыша успел схватить прохожий, он и обратился за помощью в спасении остальных», – пишут волонтеры.

Однако птенцы были очень напуганы и пытались сбежать при малейшем шуме. Поймать их удалось благодаря одеялу и звуков утят в телефоне.

На данный момент птицы находятся в безопасном месте, уточнили волонтеры.

Видео: ОО «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 09:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео операции по спасения утят опубликовали в ОО «Порятунок тварин Харків».".