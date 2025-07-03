Переходили дорогу, но провалились в водосток: как в Харькове спасали утят 📹
Фото: Видео: ОО «Порятунок тварин Харків»
Видео операции по спасению утят опубликовали в ОО «Порятунок тварин Харків».
Утята провалились в водосток, когда их мама переводила птенцов через дорогу.
«Малыши испугались звуков автомобилей. Одного малыша успел схватить прохожий, он и обратился за помощью в спасении остальных», – пишут волонтеры.
Однако птенцы были очень напуганы и пытались сбежать при малейшем шуме. Поймать их удалось благодаря одеялу и звуков утят в телефоне.
На данный момент птицы находятся в безопасном месте, уточнили волонтеры.
Видео: ОО «Порятунок тварин Харків»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волонтеры, животные, птицы, утка;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 09:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео операции по спасения утят опубликовали в ОО «Порятунок тварин Харків».".