У главных бандитов экопарка под Харьковом — новоселье: где они теперь живут 📹

В харьковском экопарке семья енотов переехала в новый, просторный вольер.

«Знакомьтесь, главные бандиты экопарка – наши любимые еноты. Недавно у них состоялось новоселье. Теперь у них больше места для исследований, веселых игр и приключений. Особенно им пришелся по душе собственный бассейн — там животные любят сидеть, мочить лапки и размачивать еду», — сообщили в пресс-службе экопарка.

Там также рассказали об известном еноте Мише, который в первый день из своего вольера украл миску и понес ее в свою нору.

«Еноты очень общительны, но это еще те дебоширы — всегда в движении, придумывают новые проделки и не дают никому скучать», — отметили в экопарке.

Видео: Харьковский экопарк