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У главных бандитов экопарка под Харьковом — новоселье: где они теперь живут 📹

Общество 12:36   04.07.2025
Виктория Яковенко
У главных бандитов экопарка под Харьковом — новоселье: где они теперь живут 📹 Скриншот

В харьковском экопарке семья енотов переехала в новый, просторный вольер.

«Знакомьтесь, главные бандиты экопарка – наши любимые еноты. Недавно у них состоялось новоселье. Теперь у них больше места для исследований, веселых игр и приключений. Особенно им пришелся по душе собственный бассейн — там животные любят сидеть, мочить лапки и размачивать еду», — сообщили в пресс-службе экопарка.

Там также рассказали об известном еноте Мише, который в первый день из своего вольера украл миску и понес ее в свою нору.

«Еноты очень общительны, но это еще те дебоширы — всегда в движении, придумывают новые проделки и не дают никому скучать», — отметили в экопарке.

Видео: Харьковский экопарк

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 12:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке семья енотов переехала в новый, просторный вольер.".