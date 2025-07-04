У главных бандитов экопарка под Харьковом — новоселье: где они теперь живут 📹
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В харьковском экопарке семья енотов переехала в новый, просторный вольер.
«Знакомьтесь, главные бандиты экопарка – наши любимые еноты. Недавно у них состоялось новоселье. Теперь у них больше места для исследований, веселых игр и приключений. Особенно им пришелся по душе собственный бассейн — там животные любят сидеть, мочить лапки и размачивать еду», — сообщили в пресс-службе экопарка.
Там также рассказали об известном еноте Мише, который в первый день из своего вольера украл миску и понес ее в свою нору.
«Еноты очень общительны, но это еще те дебоширы — всегда в движении, придумывают новые проделки и не дают никому скучать», — отметили в экопарке.
Видео: Харьковский экопарк
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: еноты, новоселье, новости Харькова, Харьковский экопарк;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке семья енотов переехала в новый, просторный вольер.".