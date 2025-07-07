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Великое переселение в экопарке под Харьковом: кто вернулся домой (видео)

Общество 14:33   07.07.2025
Виктория Яковенко
Великое переселение в экопарке под Харьковом: кто вернулся домой (видео) Скриншот

В харьковский экопарк возвращаются сурикаты, ленивцы и львиные тамарины.

«У нас великое переселение в экопарке. Мы перевозим животных, которые проживали у Александра Фельдмана дома с начала вторжения. Теперь эти замечательные звери будут снова радовать наших гостей», — отметили в пресс-службе парка.

Там уточнили, что животные будут жить в новых комфортных домах, построенных в соответствии с мировыми стандартами.

«Мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить нашим питомцам наилучшие условия, а нашим гостям, особенно детям – возможности для увлекательного летнего отдыха. Так что встречайте новых-старых друзей в самом центре экопарка», — добавили в экопарке.

Видео: Харьковский экопарк

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 14:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковский экопарк возвращаются сурикаты, ленивцы и львиные тамарины.".