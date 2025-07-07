Великое переселение в экопарке под Харьковом: кто вернулся домой (видео)
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В харьковский экопарк возвращаются сурикаты, ленивцы и львиные тамарины.
«У нас великое переселение в экопарке. Мы перевозим животных, которые проживали у Александра Фельдмана дома с начала вторжения. Теперь эти замечательные звери будут снова радовать наших гостей», — отметили в пресс-службе парка.
Там уточнили, что животные будут жить в новых комфортных домах, построенных в соответствии с мировыми стандартами.
«Мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить нашим питомцам наилучшие условия, а нашим гостям, особенно детям – возможности для увлекательного летнего отдыха. Так что встречайте новых-старых друзей в самом центре экопарка», — добавили в экопарке.
Видео: Харьковский экопарк
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, новости Харькова, Харьковский экопарк;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 14:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковский экопарк возвращаются сурикаты, ленивцы и львиные тамарины.".