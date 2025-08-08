«У нас хорошие новости»: кто родился в экопарке под Харьковом (видео)

В харьковском экопарке – пополнение. Родился олененок из рода мунтжак.

«У нас было два оленя мунтжак, теперь их три. У них в ноге есть специальная кость, такая же кость есть у китов. Когда-то киты и мунтжаки были одним народом, просто часть из них пошла в кусты – и стала оленями, а часть в воду – и стала китами. У нас очень заботливая мама. Она постоянно находится возле малыша и защищает его», — рассказали в пресс-службе экопарка.

Там отмечают, что малыш пугливый, но в то же время невероятно любознателен. Он прячется в тени и осторожно наблюдает за всем вокруг.

Видео: Харьковский экопарк