«Еще одна замечательная новость»: в экопарке показали малышей-ягуаров (видео)

Общество 18:30   10.08.2025
Елена Нагорная
В экопарке под Харьковом появились маленькие ягуары. Их назвали Аресом и Альтой.

«Как и обещали — еще одна замечательная новость в экопарке. Кроме маленького львенка Льва, в нашей большой семье хищников появились невероятные малыши-ягуары — Арес и Альта», — пишут на Facebook-странице экопарка.

Там отметили, что львенок и ягуары — это «младшая группа» хищников, ведь белые тигрята Декстер и Дакота уже подросли и перешли в «старшую группу» детского сада экопарка.

«Животные больше двигаются, тренируют силу и ловкость, становясь настоящими охотниками. Но через несколько недель ягуары и львенок переедут в собственные вольеры и будут встречать посетителей», — добавили в экопарке.

Видео: Facebook экопарка

Автор: Елена Нагорная
