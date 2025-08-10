«Еще одна замечательная новость»: в экопарке показали малышей-ягуаров (видео)
В экопарке под Харьковом появились маленькие ягуары. Их назвали Аресом и Альтой.
«Как и обещали — еще одна замечательная новость в экопарке. Кроме маленького львенка Льва, в нашей большой семье хищников появились невероятные малыши-ягуары — Арес и Альта», — пишут на Facebook-странице экопарка.
Там отметили, что львенок и ягуары — это «младшая группа» хищников, ведь белые тигрята Декстер и Дакота уже подросли и перешли в «старшую группу» детского сада экопарка.
«Животные больше двигаются, тренируют силу и ловкость, становясь настоящими охотниками. Но через несколько недель ягуары и львенок переедут в собственные вольеры и будут встречать посетителей», — добавили в экопарке.
Видео: Facebook экопарка
