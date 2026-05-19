Ущерб – 1 млн грн: в чем подозревают инженера «ХТС»

В служебной халатности правоохранители подозревают инженера КП «Харьковские тепловые сети». Следствие установило, что из-за ненадлежащего исполнения обязанностей городской бюджет потерял 1 миллион.

По данным Харьковской областной прокуратуры, осенью 2023 года «ХТС» и ООО заключили договор на проведение ремонтных работ. Речь идет о восстановлении асфальтобетонного покрытия дороги и тротуара на Энергетической улице после завершения работ на сетях теплоснабжения.

«Инженер, будучи ответственной за контроль технологии и качества, должным образом не проверила соответствие выполненных строительных работ проектным решениям и государственным стандартам. Несмотря на это, она засвидетельствовала своей подписью соответствующие акты», — выяснили правоохранители.

На самом же деле, говорят в прокуратуре, подрядчик выполнил ремонт некачественно и не в полном объеме. Установлено, что фактическая толщина покрытия не соответствует указанной в документах нижний — слой оказался тоньше. Кроме того, асфальтобетонное покрытие дороги не соответствует показателям водонасыщения и уплотнения.

«В результате ненадлежащего выполнения инженером служебных обязанностей на счет фирмы было необоснованно перечислено более миллиона гривен бюджетных средств», — отметили правоохранители.

50-летней фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В прокуратуре отметили, что дело в отношении директора ООО находится на рассмотрении в суде. Ему инкриминируют служебный подлог и завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим положением.

