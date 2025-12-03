В Харькове формируется уникальная для Украины система энергетической автономности критически важных объектов, то есть город постепенно переходит на локальные источники энергии, рассказал генеральный директор КП «ХТС» Василий Скопенко.

Он подчеркнул, что понятие «Энергетический остров» было рождено войной и стало одним из ключевых инструментов города для защиты жизней людей во время массированных ударов по энергетической инфраструктуре.

Энергия выживания в условиях войны

«Энергетический остров» — это сугубо харьковское понятие, констатирует генеральный директор КП «ХТС», и речь идет не только об электричестве или тепле, но и об энергии выживания человека в мегаполисе, когда враг делает все возможное, чтобы лишить город базовых условий для жизни.

Василий Скопенко напомнил, что после масштабных блэкаутов 2022–2023 годов городской голова Игорь Терехов принял стратегическое решение — децентрализовать системы жизнеобеспечения, которые оказались слишком уязвимыми для ударов по ТЭЦ и подстанциям.

Первый автономный модуль: строительство под обстрелами

Генеральный директор КП «ХТС» рассказывает: «Первый автономный модуль тепла и воды мы построили в одном из медицинских комплексов в 2023 году. Работали круглосуточно, по колено в зимней грязи — но успели. Следующего массированного обстрела ТЭЦ больница уже не ощутила».

«Ребята в спецодежде тогда реально спасли чью-то жизнь», — добавляет Василий Скопенко.

Как работает «Энергетический остров»

«Энергетический остров» — это способность критически важного объекта мгновенно перейти в полностью автономный режим, как только исчезает питание в центральной сети. Автономные комплексы позволяют выдерживать даже самые сложные вызовы — в частности, резкие скачки напряжения, объясняет Василий Скопенко.

«У нас была настоящая „дискотека“ в системе. Такие перепады могли уничтожить оборудование. Но режим „Остров“ защитил сеть, и мы обошлись минимальными неудобствами вместо больших потерь», — объясняет гендиректор КП «ХТС».

Почему это критично для города

Харьков исторически строился как индустриальный центр с гигантскими централизованными сетями. В мирное время это было эффективно, но в военное — стало угрозой, говорит Василий Скопенко.

«Достаточно попасть по ТЭЦ — и сотни тысяч людей оказываются без тепла, воды и света. А в этот момент в реанимации кто-то борется за жизнь. Это уже не об инфраструктуре — это о жизни и смерти», — подчеркивает гендиректор КП «ХТС» и добавляет, что именно поэтому по поручению городского головы в 2022 году Харьков начал первоочередной перевод медицинских комплексов и других критических объектов в автономный режим.

Планы на 2026 год

Главная цель создания «Энергетических островов» — защитить жизни жителей и обеспечить работу критически важных объектов даже во время самых мощных атак, подытожил Василий Скопенко.

После последней атаки на системы жизнеобеспечения Игорь Терехов подчеркнул: «Мы будем и дальше развивать «Энергетический остров». Его эффективность доказана жизнью, и харьковчане это видят».

По словам мэра, развитие автономных систем продолжится и в 2026 году — соответствующие средства уже заложены в проект бюджета.