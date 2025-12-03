У Харкові формується унікальна для України система енергетичної автономності критично важливих об’єктів, тобто місто поступово переходить на локальні джерела енергії, розповів генеральний директор КП «ХТМ» Василь Скопенко.

Він наголосив, що поняття «Енергетичний острів» було народжене війною й стало одним із ключових інструментів міста для захисту життя людей під час масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Енергія виживання в умовах війни

«Енергетичний острів» — це суто харківське поняття, констатує генеральний директор КП “ХТМ”, і йдеться не лише про електрику чи тепло, а й про енергію виживання людини у мегаполісі, коли ворог робить усе можливе, щоб позбавити місто базових умов для життя.

Василь Скопенко нагадав, що після масштабних блекаутів 2022–2023 років міський голова Ігор Терехов ухвалив стратегічне рішення — децентралізувати системи життєзабезпечення, які виявилися надто вразливими до ударів по ТЕЦ і підстанціях.

Перший автономний модуль: будівництво під обстрілами

Генеральний директор КП «ХТМ» розповідає: «Перший автономний модуль тепла та води ми збудували в одному з медичних комплексів у 2023 році. Працювали цілодобово, по коліно в зимовій багнюці — але встигли. Наступного масованого обстрілу ТЕЦ лікарня вже не відчула».

«Хлопці в робах тоді реально врятували чиєсь життя», — додає Василь Скопенко.

Як працює «Енергетичний острів»

«Енергетичний острів» — це здатність критичного об’єкта миттєво перейти в повністю автономний режим, щойно зникає живлення у центральній мережі. Автономні комплекси дозволяють витримувати навіть найскладніші виклики — зокрема різкі стрибки напруги, пояснює Василь Скопенко.

«Ми мали справжню „дискотеку“ в системі. Такі перепади могли знищити обладнання. Але режим „Острів“ захистив мережу, і ми обійшлися мінімальними незручностями замість великих втрат», — пояснює гендиректор КП “ХТМ”.

Чому це критично для міста

Харків історично будувався як індустріальний центр із гігантськими централізованими мережами. У мирний час це було ефективно, але у воєнний — стало загрозою, говорить Василь Скопенко.

«Достатньо влучити по ТЕЦ — і сотні тисяч людей опиняються без тепла, води й світла. А в цей момент у реанімації хтось бореться за життя. Це вже не про інфраструктуру — це про життя і смерть», — наголошує гендиректор КП “ХТМ” і додає, що саме тому за дорученням міського голови у 2022 році Харків розпочав першочергове переведення медичних комплексів та інших критичних об’єктів у автономний режим.

Плани на 2026 рік

Головна мета створення «Енергетичних островів» — захистити життя мешканців і забезпечити роботу критично важливих об’єктів навіть під час найпотужніших атак, підсумовує Василь Скопенко.

Після останньої атаки на системи життєзабезпечення Ігор Терехов підкреслив: «Ми будемо й надалі розбудовувати „Енергетичний острів“. Його ефективність доведена життям, і харків’яни це бачать».

За словами мера, розвиток автономних систем триватиме й у 2026 році — відповідні кошти вже закладено до проєкту бюджету.