Терехов: «Бюджет-2026 плануємо». Чи збережуть безоплатний проїзд у Харкові

Записано 19:56   25.11.2025
Олена Нагорна
Терехов: «Бюджет-2026 плануємо». Чи збережуть безоплатний проїзд у Харкові

У 2026-му в Харкові збережуть безплатний проїзд у громадському транспорті, ці витрати будуть закладені у міському бюджеті на наступний рік, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Дійсно, ми плануємо бюджет. Це буде бюджет, який відповідає сьогодні вимогам часу. Йде війна і головна увага у нас буде приділена безпековій ситуації й підтримці наших військових. Крім цього, ми збережемо безкоштовний проїзд для всіх містян у всіх видах громадського транспорту. Це і метрополітен, і трамваї, і тролейбуси, і автобуси. Плануємо кошти на безкоштовне харчування для людей. А сьогодні 50-55 тисяч людей отримує безкоштовне харчування, і ми будемо зберігати це. Значні кошти ми будемо планувати на відбудову міста, бо дуже багато руйнацій, дуже багато розтрощеного житла. І захищеність освітньої інфраструктури. Ми будемо продовжувати будувати підземні школи. Розраховуємо на підтримку держави щодо будівництва дитсадочка під землею, бо це для нас дуже і дуже необхідно”, – розповів Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Автор: Олена Нагорна
