Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
В 2026-м в Харькове сохранят бесплатный проезд в общественном транспорте, эти расходы будут заложены в городском бюджете на следующий год, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
«Действительно, мы планируем бюджет. Это будет бюджет, который соответствует требованиям времени. Идет война, и главное внимание у нас будет уделено безопасности и поддержке наших военных. Кроме этого, мы сохраним бесплатный проезд для всех горожан во всех видах общественного транспорта. Это и метрополитен, и трамваи, и троллейбусы, и автобусы. Кроме этого, планируем средства на бесплатное питание для людей. А сегодня 50-55 тысяч человек получают бесплатное питание, и мы будем сохранять это. Значительные средства мы будем планировать на восстановление города, потому что очень много разрушений, очень много разрушенного жилья. И защищенность образовательной инфраструктуры. Мы будем продолжать строить подземные школы. Рассчитываем на поддержку государства в строительстве детского сада под землей, потому что это для нас очень и очень необходимо», — рассказал Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Миллионы на зарплаты коммунальщикам и отопление: изменения в бюджете Харькова
Новости по теме:
- Категории: Записано, Транспорт, Харьков; Теги: бесплатный проезд, бюджет, Игорь Терехов, новости Харькова, транспорт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 ноября 2025 в 19:56;