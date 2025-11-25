Live

Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове

Записано 19:56   25.11.2025
Елена Нагорная
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове

В 2026-м в Харькове сохранят бесплатный проезд в общественном транспорте, эти расходы будут заложены в городском бюджете на следующий год, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Действительно, мы планируем бюджет. Это будет бюджет, который соответствует требованиям времени. Идет война, и главное внимание у нас будет уделено безопасности и поддержке наших военных. Кроме этого, мы сохраним бесплатный проезд для всех горожан во всех видах общественного транспорта. Это и метрополитен, и трамваи, и троллейбусы, и автобусы. Кроме этого, планируем средства на бесплатное питание для людей. А сегодня 50-55 тысяч человек получают бесплатное питание, и мы будем сохранять это. Значительные средства мы будем планировать на восстановление города, потому что очень много разрушений, очень много разрушенного жилья. И защищенность образовательной инфраструктуры. Мы будем продолжать строить подземные школы. Рассчитываем на поддержку государства в строительстве детского сада под землей, потому что это для нас очень и очень необходимо», — рассказал Терехов.

