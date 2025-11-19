Миллионы на зарплаты коммунальщикам и отопление: изменения в бюджете Харькова

Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 19 октября внесли изменения в бюджет города на 2025 год.

«Это обусловлено предоставлением Харькову дополнительной дотации на осуществление полномочий органов местного самоуправления в сумме 224,1 млн грн», — объяснили в департаменте бюджета и финансов.

За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений увеличили расходы на: