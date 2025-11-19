Live

Миллионы на зарплаты коммунальщикам и отопление: изменения в бюджете Харькова

Общество 15:21   19.11.2025
Виктория Яковенко
Миллионы на зарплаты коммунальщикам и отопление: изменения в бюджете Харькова

Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 19 октября внесли изменения в бюджет города на 2025 год.

«Это обусловлено предоставлением Харькову дополнительной дотации на осуществление полномочий органов местного самоуправления в сумме 224,1 млн грн», — объяснили в департаменте бюджета и финансов.

За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений увеличили расходы на:

  • заработную плату работникам коммунальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства и метрополитена – на 205,6 млн грн;
  • бесперебойное функционирование системы теплоснабжения – на 46 млн грн;
  • выполнение долговых обязательств коммунальных предприятий «Харьковские тепловые сети» и «Харьковводоканал» по инвестиционным проектам – на 353,3 млн грн;
  • оказание помощи военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 10 млн грн.

Автор: Виктория Яковенко
