Миллионы на зарплаты коммунальщикам и отопление: изменения в бюджете Харькова
Фото: Харьковский горсовет
Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 19 октября внесли изменения в бюджет города на 2025 год.
«Это обусловлено предоставлением Харькову дополнительной дотации на осуществление полномочий органов местного самоуправления в сумме 224,1 млн грн», — объяснили в департаменте бюджета и финансов.
За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений увеличили расходы на:
- заработную плату работникам коммунальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства и метрополитена – на 205,6 млн грн;
- бесперебойное функционирование системы теплоснабжения – на 46 млн грн;
- выполнение долговых обязательств коммунальных предприятий «Харьковские тепловые сети» и «Харьковводоканал» по инвестиционным проектам – на 353,3 млн грн;
- оказание помощи военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 10 млн грн.
Дата публикации материала: 19 ноября 2025 в 15:21