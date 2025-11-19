Терехов: без света в Харькове почти 40 тысяч абонентов, что с транспортом

В результате ночной атаки вражеских БпЛА у некоторых потребителей в Харькове пропал свет. Сейчас работы по восстановлению продолжаются, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Трансформаторная подстанция пострадала, магазин, авто. Кроме этого, разбиты несколько троллейбусов нашего общественного транспорта. Сейчас 40 тысяч абонентов находятся в Харькове без света. Наши коммунальные предприятия работали ночью, работают сейчас, чтобы закрыть контуры. Более 4 тысяч окон были выбиты, 53 дома повреждены», — отметил городской голова.

Он уточнил, что водо- и теплоснабжение у людей есть. Когда вернут свет, Терехов прогнозировать не стал.

«Мы постоянно общаемся с облэнерго, они делают все возможное, чтобы постепенно подключать. Уже удалось подключить более 8 тысяч абонентов. Работы продолжается», – подчеркнул мэр.

Терехов добавил, что стабилизировать ситуацию с общественным транспортом пока не удалось. Так как поврежденная трансформаторная подстанция питала сеть, благодаря которой функционировали троллейбусы. Поэтому некоторые маршруты изменили или заменили автобусами.

Людям из пострадавших домов предлагали отселение, однако желающих не было. Городской голова подчеркнул: конструктив зданий не поврежден.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в ночь на 19 ноября Слободской и Основянский районы атаковали 18 БпЛА. Всего известно о 46 пострадавших в Харькове. Один из беспилотников попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали жильцов. По информации мэра Игоря Терехова, также БпЛА упали возле медучреждения и во дворе школы в Слободском районе. Пострадали жилые дома, магазин, разбит общественный транспорт, пострадали инфраструктурные объекты, отмечал Терехов. По информации руководителя Харьковской облпрокуратуры Амила Омарова, ВС РФ выпустили по городу ударные БпЛА типа «Герань-2». Правоохранители установили 15 мест попаданий.