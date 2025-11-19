Live

Из-за ночного обстрела Харькова сегодня по-новому курсирует транспорт

Транспорт 07:43   19.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня, 19 ноября, в пресс-службе мэрии предупредили о возможных изменениях в маршрутах троллейбусов и трамваев в результате ударов по Харькову. 

Так не курсируют троллейбусы №1, №125 и №157.

По измененным маршрутам будут курсировать троллейбусы №3 (ул. Университетская – ул. Одесская), №13 (ст. м. «Защитников Украины» – ст. м. «Дворец спорта») и №19 (ст. м. «Турбоатом» – 602 микрорайон).

Трамваи №5 и №8 будут курсировать по ул. Мухачева вместо ул. Одесской.

«По основным путям движения этих трамваев и троллейбусов будут работать компенсационные автобусы. Возможны также увеличенные интервалы и перебои с движением троллейбусов на маршрутах №2, №12, №20, №31, №34, №35, №40, №56, №59″, – добавили в мэрии.

Напомним, в ночь на 19 ноября Слободской и Основянский районы атаковали 18 БпЛА. Всего известно о 32 пострадавших в Харьковесреди которых двое детей — у них острый шок. Один из беспилотников попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали жильцов. По информации мэра Игоря Терехова, также БпЛА упали возле медучреждения и во дворе школы в Слободском районе. Пострадали жилые дома, магазин, разбит общественный транспорт, пострадали инфраструктурные объекты, отмечал Терехов. По информации руководителя Харьковской облпрокуратуры Амила Омарова, ВС РФ выпустили по городу ударные БпЛА типа «Герань-2». Правоохранители установили 15 мест попаданий. Среди пострадавших – две девочки, возрастом 9 и 13 лет.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
