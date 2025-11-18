Резко похолодает, дождь со снегом: погода в Харькове и области на 19 ноября

В среду, 19 ноября, в Харькове будет облачно, возможен небольшой дождь со снегом. На юге области умеренный дождь, на севере — небольшой дождь со снегом.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — от 2 до 4, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха в течение суток будет от 0 до 5 тепла.

Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.

«Холодная погода в Украине будет преобладать, а по предварительным прогнозам, похолодание еще и усилится с 24 ноября. Поэтому без шапок не выходим, шарфы крутим вокруг шеи несколько раз, кошек подкармливаем вдвойне, особенно кормами для здоровья и блеска шерсти, думаем о дополнительном разумном утеплении, читаем книги, держим равновесие, поддерживаем собственную культуру и, как всегда, донатами, наших золотых парней и девушек!» , – советует синоптик Наталья Диденко.