Где в этом году установят главную елку Харькова — информация Терехова (видео)
Главную елку Харькова в условиях полномасштабной войны уже в четвертый раз установят в метрополитене, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
«Для нас это определенная традиция, определенная фишка, когда мы украшаем наш город. К сожалению, мы вынуждены сегодня спускаться под землю и в таких безопасных условиях отмечать эти праздники… Главная елка Харькова будет располагаться в метрополитене, потому что это наша безопасность. Мы украшаем и станции метрополитена, и в целом город, улицы, центральные магистрали Харькова. И, знаете, люди очень ждут эти праздники, потому что это эмоции», — отметил Терехов.
Как сообщала МГ «Объектив», в атмосферу зимних праздников начало погружаться метро Харькова. Из соображений безопасности в условиях полномасштабной войны уже в четвертый раз подземка станет главной локацией для празднования Дня святого Николая, Рождества и Нового года. В ночь на 17 ноября работы кипели на «Историческом музее» — на станции установили и зажгли домик святого Николая и елку. В пресс-службе Центрального парка, на складах которого хранятся декорации, рассказали, что следующим будет «Университет», а в целом в этом году украсить зимним декором планируют пять станций.
