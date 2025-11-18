Live

Где в этом году установят главную елку Харькова — информация Терехова (видео)

Записано 19:51   18.11.2025
Елена Нагорная
Где в этом году установят главную елку Харькова — информация Терехова (видео) Фото: Елена Нагорная

Главную елку Харькова в условиях полномасштабной войны уже в четвертый раз установят в метрополитене, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Для нас это определенная традиция, определенная фишка, когда мы украшаем наш город. К сожалению, мы вынуждены сегодня спускаться под землю и в таких безопасных условиях отмечать эти праздники… Главная елка Харькова будет располагаться в метрополитене, потому что это наша безопасность. Мы украшаем и станции метрополитена, и в целом город, улицы, центральные магистрали Харькова. И, знаете, люди очень ждут эти праздники, потому что это эмоции», — отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Как сообщала МГ «Объектив», в атмосферу зимних праздников начало погружаться метро Харькова. Из соображений безопасности в условиях полномасштабной войны уже в четвертый раз подземка станет главной локацией для празднования Дня святого Николая, Рождества и Нового года. В ночь на 17 ноября работы кипели на «Историческом музее» — на станции установили и зажгли домик святого Николая и елку. В пресс-службе Центрального парка, на складах которого хранятся декорации, рассказали, что следующим будет «Университет», а в целом в этом году украсить зимним декором планируют пять станций.

Читайте также: Сегодня 18 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
18.11.2025, 16:05
Новости Харькова – главное 18 ноября: кадровые изменения в полиции и горсовете
Новости Харькова – главное 18 ноября: кадровые изменения в полиции и горсовете
18.11.2025, 17:31
Пансионат под Харьковом переплатил за электроэнергию: будут судить директора
Пансионат под Харьковом переплатил за электроэнергию: будут судить директора
18.11.2025, 14:43
Болвинов больше не главный следователь Харьковщины: где получил должность
Болвинов больше не главный следователь Харьковщины: где получил должность
18.11.2025, 14:56
«Не считаю возможным на полшишечки»: из Харьковского горсовета уходит депутат
«Не считаю возможным на полшишечки»: из Харьковского горсовета уходит депутат
18.11.2025, 13:42
Резко похолодает, дождь со снегом: погода в Харькове и области на 19 ноября
Резко похолодает, дождь со снегом: погода в Харькове и области на 19 ноября
18.11.2025, 20:20

Новости по теме:

17.11.2025
Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото)
17.12.2024
Цены на елки в Харькове за год выросли на 30-40%: где купить, сообщили в мэрии
09.12.2024
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
02.12.2024
В этом году Лозовая останется без новогодней елки, поставят лишь фотозону
22.11.2024
Еще одна новогодняя красавица появилась в харьковском метро – где открыли елку


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где в этом году установят главную елку Харькова — информация Терехова (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 19:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главную елку Харькова в условиях полномасштабной войны уже в четвертый раз установят в метрополитене, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".