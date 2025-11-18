Де цьогоріч встановлять головну ялинку Харкова – інформація Терехова (відео)

Головну ялинку Харкова в умовах повномасштабної війни вже вчетверте встановлять у метрополітені, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Для нас це певна традиція, певна фішка, коли ми прикрашаємо наше місто. На жаль, ми вимушені сьогодні спускатися під землю і в таких безпечних умовах відзначати ці свята… Головна ялинка Харкова буде розташовуватися теж в метрополітені, бо це наша безпека. Дійсно, ми прикрашаємо і станції метрополітену, і в цілому місто, вулиці, центральні магістралі Харкова. І, знаєте, люди дуже чекають на ці свята, бо це емоції», — зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Як повідомляла МГ «Об’єктив», в атмосферу зимових свят почало занурюватись метро Харкова. З міркувань безпеки в умовах повномасштабної війни вже вчетверте підземка стане головною локацією для святкування Дня святого Миколая, Різдва та Нового року. У ніч проти 17 листопада роботи кипіли на Історичному музеї – на станції встановили та запалили будиночок святого Миколая та ялинку. У пресслужбі Центрального парку, на складах якого зберігаються декорації, розповіли, що наступним буде Університет, а загалом цього року прикрасити зимовим декором планують п’ять станцій.