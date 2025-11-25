Live

На Харьковщине стартуют рейды по елочным базарам: какие штрафы

Общество 13:04   25.11.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине стартуют рейды по елочным базарам: какие штрафы

Госэкоинспекция в Харьковской области начинает ежегодную операцию «Новогодняя елка». Сотрудники проведут рейды для контроля перевозки, заготовки и реализации хвойных деревьев.

«Мероприятия по выявлению правонарушителей будут проводиться в местах продажи «новогодних» деревьев. Предприниматели, осуществляющие транспортировку и продажу такой продукции должны иметь при себе накладную из лесничества, товарно-транспортную накладную, на каждом дереве должны быть прикреплены самоклеящиеся этикетки, прикреплены по центру ствола в видимой части с индивидуальным номером и соответствующим ему штрих-кодом лесного хозяйства, где его вырастили», — объяснили экологи.

Отмечается, что наказать могут и покупателей. За нарушение порядка приобретения и сбыта объектов растительного мира предусмотрены штрафы от 510 до 1700 грн по статье 88-1 КУоАП.

«С вероятной конфискацией объектов растительного мира. Следовательно, не только продавец, но и покупатель «нелегальной» новогодней елки рискуют предстать перед судом и получить штраф. Новогодние традиции важны, но их соблюдение должно быть ответственным. Покупка «легальной» елки – это не только соблюдение закона, но и вклад в сохранение природы», — добавили в экоинспекции.

Напомним, главную елку Харькова в условиях полномасштабной войны уже четвертый раз установят в метрополитене, рассказывал мэр Игорь Терехов.

Читайте также: Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра
В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра
24.11.2025, 22:30
Прогноз на декабрь-2025: какой будет погода в Харькове и области
Прогноз на декабрь-2025: какой будет погода в Харькове и области
24.11.2025, 15:31
Новости Харькова – главное 25 ноября: ситуация с водой в городе
Новости Харькова – главное 25 ноября: ситуация с водой в городе
25.11.2025, 12:14
В некоторых районах Харькова воды может не быть до конца дня – мэрия
В некоторых районах Харькова воды может не быть до конца дня – мэрия
25.11.2025, 07:13
Завтра два района Харькова останутся без газа – адреса
Завтра два района Харькова останутся без газа – адреса
25.11.2025, 10:16
На Харьковщине стартуют рейды по елочным базарам: какие штрафы
На Харьковщине стартуют рейды по елочным базарам: какие штрафы
25.11.2025, 13:04

Новости по теме:

18.11.2025
Где в этом году установят главную елку Харькова — информация Терехова (видео)
17.11.2025
Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото)
17.12.2024
Цены на елки в Харькове за год выросли на 30-40%: где купить, сообщили в мэрии
09.12.2024
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
02.12.2024
В этом году Лозовая останется без новогодней елки, поставят лишь фотозону


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине стартуют рейды по елочным базарам: какие штрафы», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2025 в 13:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госэкоинспекция в Харьковской области начинает ежегодную операцию «Новогодняя елка». Сотрудники проведут рейды для контроля перевозки, заготовки и реализации хвойных деревьев.".