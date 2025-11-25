На Харьковщине стартуют рейды по елочным базарам: какие штрафы
Госэкоинспекция в Харьковской области начинает ежегодную операцию «Новогодняя елка». Сотрудники проведут рейды для контроля перевозки, заготовки и реализации хвойных деревьев.
«Мероприятия по выявлению правонарушителей будут проводиться в местах продажи «новогодних» деревьев. Предприниматели, осуществляющие транспортировку и продажу такой продукции должны иметь при себе накладную из лесничества, товарно-транспортную накладную, на каждом дереве должны быть прикреплены самоклеящиеся этикетки, прикреплены по центру ствола в видимой части с индивидуальным номером и соответствующим ему штрих-кодом лесного хозяйства, где его вырастили», — объяснили экологи.
Отмечается, что наказать могут и покупателей. За нарушение порядка приобретения и сбыта объектов растительного мира предусмотрены штрафы от 510 до 1700 грн по статье 88-1 КУоАП.
«С вероятной конфискацией объектов растительного мира. Следовательно, не только продавец, но и покупатель «нелегальной» новогодней елки рискуют предстать перед судом и получить штраф. Новогодние традиции важны, но их соблюдение должно быть ответственным. Покупка «легальной» елки – это не только соблюдение закона, но и вклад в сохранение природы», — добавили в экоинспекции.
Напомним, главную елку Харькова в условиях полномасштабной войны уже четвертый раз установят в метрополитене, рассказывал мэр Игорь Терехов.
