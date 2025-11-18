Різко похолодає, дощ зі снігом: погода в Харкові та області на 19 листопада
У середу, 19 листопада, у Харкові буде хмарно, можливий невеликий дощ зі снігом. На півдні області помірний дощ, на півночі – невеликий дощ зі снігом.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 2 до 4, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря протягом доби становитиме від 0 до 5 тепла.
Вітер північно-східний – 5-10 м/с.
“Холодна погода в Україні переважатиме, а за попередніми прогнозами, похолодання ще й посилиться з 24 листопада. Тому без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно, особливо кормами для здоров’я, блиску та шовку шерсті, думаємо про додаткове розумне утеплення, читаємо книжки, тримаємо рівновагу, підтримуємо власну культуру і, як завжди, донатами, наших золотих хлопців і дівчат!” , – радить синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також: Де цьогоріч встановлять головну ялинку Харкова – інформація Терехова (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, первый снег, погода;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Різко похолодає, дощ зі снігом: погода в Харкові та області на 19 листопада», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2025 в 20:20;