Різко похолодає, дощ зі снігом: погода в Харкові та області на 19 листопада

Погода 20:20   18.11.2025
Олена Нагорна
Різко похолодає, дощ зі снігом: погода в Харкові та області на 19 листопада

У середу, 19 листопада, у Харкові буде хмарно, можливий невеликий дощ зі снігом. На півдні області помірний дощ, на півночі – невеликий дощ зі снігом.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 2 до 4, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря протягом доби становитиме від 0 до 5 тепла.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

“Холодна погода в Україні переважатиме, а за попередніми прогнозами, похолодання ще й посилиться з 24 листопада. Тому без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно, особливо кормами для здоров’я, блиску та шовку шерсті, думаємо про додаткове розумне утеплення, читаємо книжки, тримаємо рівновагу, підтримуємо власну культуру і, як завжди, донатами, наших золотих хлопців і дівчат!” , – радить синоптикиня Наталка Діденко.

Автор: Олена Нагорна
