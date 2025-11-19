Live

Через нічний обстріл Харкова сьогодні по-новому курсує транспорт

Транспорт 07:43   19.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні, 19 листопада, у пресслужбі мерії попередили про можливі зміни в маршрутах тролейбусів та трамваїв внаслідок ударів по Харкову. 

Так не курсують тролейбуси №1, №125 та №157.

За зміненими маршрутами курсуватимуть тролейбуси №3 (вул. Університетська – вул. Одеська), №13 (ст. м. “Захисників України” – ст. м. “Палац спорту”) та №19 (ст. м. “Турбоатом” – 602 мікрорайон).

Трамваї №5 та №8 курсуватимуть по вул. Мухачова замість вул. Одеській.

За основними шляхами руху цих трамваїв та тролейбусів працюватимуть компенсаційні автобуси. Також можливі збільшені інтервали та перебої з рухом тролейбусів на маршрутах №2, 12, 20, 31, 34, 35, 40, 56, 59“, – додали в мерії.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Слобідський та Основ’янський райони атакували 18 БпЛА. Загалом відомо про 32 постраждалих у Харкові, серед яких двоє дітей – у них гострий шок. Один із безпілотників влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, з пошкодженого під’їзду евакуювали мешканців. За інформацією мера Ігоря Терехова, також БпЛА впали біля медустанови та у дворі школи у Слобідському районі. Постраждали житлові будинки, магазин, розбитий громадський транспорт, постраждали інфраструктурні об’єкти, зазначав Терехов. За інформацією керівника Харківської облпрокуратури Аміла Омарова, ЗС РФ випустили по місту ударні БпЛА типу «Герань-2». Правоохоронці встановили 15 місць влучень. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 9 та 13 років.

Читайте також: Різко похолодає, дощ зі снігом: погода у Харкові та області на 19 листопада

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Через нічний обстріл Харкова сьогодні по-новому курсує транспорт
