У Харкові БпЛА влучили у багатоповерхівку і біля медзакладу, 15 постраждалих

Вибухи лунали в Харкові близько опівночі – Слобідський та Основ’янський райони атакували 11 БпЛА. У Слобідському – безпілотник влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, із пошкодженого під’їзду евакуювали 22 людини. Ще один БпЛА впав біля медзакладу, де, за попередніми даними, поранений лікар. Загалом відомо про 15 постраждалих у Харкові.

Доповнено о 1:19. Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15.

Доповнено о 1:15. 18 «шахедами» вдарили військові РФ по Слобідському та Основ’янському районах Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.

“Постраждали житлові будинки, крамниця, розтрощений громадський транспорт, постраждали інфраструктурні об’єкти. Зараз працюють працівники ДСНС, наші комунальні служби. Локалізуємо пожежу, яка виникла. Крім цього, постраждало дуже багато автівок, вони просто всі згоріли”, – поінформував Терехов.

Мер повідомив про 12 постраждалих. Серед них, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, 13-річна дівчинка, в неї гостра реакція на стрес.

Доповнено о 0:59. До семи зросла кількість постраждалих у результаті атаки БпЛА на Харків.

Доповнено о 0:48. Відомо про п’ятьох постраждалих у Харкові.

Доповнено о 0:40. З підʼїзду багатоповерхівки, в який влучив БпЛА, евакуювали 22 людини.

Доповнено о 0:36. У Харкові, за попередньою інформацією, під ударом 11 БпЛА опинилися Слобідський та Основ’янський райони. Зафіксоване влучання в дев’ятиповерховий будинок з подальшим загорянням, спалахнули гаражі.

Доповнено о 0:32. Внаслідок удару по багатоповерхівці у Слобідському районі є постраждалі, їхня кількість уточнюється.

Доповнено о 0:21. Також є попередні дані про влучання біля одного з медичних закладів. Є інформація про пораненого лікаря, пошкодження самої будівлі та автомобілів.

Доповнено о 0:14. Попередньо, один із БпЛА влетів у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці виникла пожежа.

0:08 Як повідомив мер Ігор Терехов, місто атакують безпілотники. Попередньо, “прильоти” у Слобідському районі. Інформація про наслідки уточнюється.

Повітряна тривога була оголошена у Харкові о 23:36. Причина – загроза безпілотників типу “Шахед”. Також про загрозу БпЛА для Харкова Повітряні сили ЗСУ попередили о 23:50 і за кілька хвилин повторно закликали містян йти до укриттів.

Нагадаємо, в ніч проти 18 листопада удару балістикою зазнало місто Берестин. Атака відбувалася у дві хвилі. Перші дві ракети “Іскандер” військові РФ випустили близько 23:00. За годину прилетіли ще дві, повідомили в обласній прокуратурі. Під удар потрапив об’єкт інфраструктури, були пошкоджені будинки, церква, магазини й транспорт. Загалом постраждалих було десятеро. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, дві жінки відбулися гострим шоком, а ще вісьмох людей, серед яких 16-річний хлопець, ушпиталили з вибуховими травмами. Серед інших з важкими пораненнями до лікарні доправили 17-річну дівчину, але врятувати її не вдалося. У мерії Харкова повідомили: померла чемпіонка України та Європи з кікбоксингу й козацького двобою Карина Бахур.