Де на Харківщині намагалися прорвати оборону військові РФ – дані Генштабу ЗСУ

Сім разів атакували російські військові на Харківщині з початку доби та станом на 16:00, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки супротивника поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Колодязне. Два бої тривають.

На Куп’янському напрямку російські військові чотири рази намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.

Нагадаємо, вранці 18 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині росіяни намагалися прорватися дев’ять разів. На Південно-Слобожанському напрямку СОУ стримали шість атак ЗС РФ біля Вовчанська, тоді як на Куп’янському – росіяни намагалися прорватися три рази біля Піщаного та Степової Новоселівки.