Live

Де на Харківщині намагалися прорвати оборону військові РФ – дані Генштабу ЗСУ

Фронт 17:17   18.11.2025
Олена Нагорна
Де на Харківщині намагалися прорвати оборону військові РФ – дані Генштабу ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Сім разів атакували російські військові на Харківщині з початку доби та станом на 16:00, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки супротивника поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Колодязне. Два бої тривають.

На Куп’янському напрямку російські військові чотири рази намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.

Нагадаємо, вранці 18 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині росіяни намагалися прорватися дев’ять разів. На Південно-Слобожанському напрямку СОУ стримали шість атак ЗС РФ біля Вовчанська, тоді як на Куп’янському – росіяни намагалися прорватися три рази біля Піщаного та Степової Новоселівки.

Читайте також: РФ заявляє про окупацію Дворічанського, Курилівки та Соболівки – аналіз ISW

 

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Де на Харківщині намагалися прорвати оборону військові РФ – дані Генштабу ЗСУ
Де на Харківщині намагалися прорвати оборону військові РФ – дані Генштабу ЗСУ
18.11.2025, 17:17
Нардепа з Харкова Одарченка, засудженого за хабар, позбавили мандата — ЦВК
Нардепа з Харкова Одарченка, засудженого за хабар, позбавили мандата — ЦВК
18.11.2025, 16:46
«Не вважаю можливим на пів шишечки»: з Харківської міськради йде депутат
«Не вважаю можливим на пів шишечки»: з Харківської міськради йде депутат
18.11.2025, 13:42
Пансіонат під Харковом переплатив за електроенергію: судитимуть директора
Пансіонат під Харковом переплатив за електроенергію: судитимуть директора
18.11.2025, 14:43
Юна чемпіонка України з кікбоксингу загинула через атаку РФ на Берестин
Юна чемпіонка України з кікбоксингу загинула через атаку РФ на Берестин
18.11.2025, 15:28
Світла не буде в одному з районів Харкова у середу: адреси
Світла не буде в одному з районів Харкова у середу: адреси
18.11.2025, 16:05

Новини за темою:

17.11.2025
Скільки боїв точаться наразі на Харківщині – Генштаб ЗСУ
16.11.2025
Де наразі тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
16.11.2025
Де на фронті Харківщини минулої доби було найгарячіше – Генштаб ЗСУ
15.11.2025
Один бій триває на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
15.11.2025
Удар з авіації та 16 атак: ранкові дані Генштабу ЗСУ про Харківщину


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де на Харківщині намагалися прорвати оборону військові РФ – дані Генштабу ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2025 в 17:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім разів атакували російські військові на Харківщині з початку доби та станом на 16:00, повідомляє Генштаб ЗСУ.".