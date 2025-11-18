Де на Харківщині намагалися прорвати оборону військові РФ – дані Генштабу ЗСУ
Сім разів атакували російські військові на Харківщині з початку доби та станом на 16:00, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки супротивника поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Колодязне. Два бої тривають.
На Куп’янському напрямку російські військові чотири рази намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.
Нагадаємо, вранці 18 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині росіяни намагалися прорватися дев’ять разів. На Південно-Слобожанському напрямку СОУ стримали шість атак ЗС РФ біля Вовчанська, тоді як на Куп’янському – росіяни намагалися прорватися три рази біля Піщаного та Степової Новоселівки.
