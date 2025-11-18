Где на Харьковщине пытались прорвать оборону военные РФ — сводка Генштаба ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Семь раз атаковали российские военные в Харьковской области с начала суток и по состоянию на 16:00, сообщает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Колодезное. Два боя продолжаются.
На Купянском направлении российские военные четыре раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Купянск.
Напомним, утром 18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине россияне пытались прорваться девять раз. На Южно-Слобожанском направлении СОУ сдержали шесть атак ВС РФ возле Волчанска, тогда как на Купянском – россияне пытались прорваться три раза около Песчаного и Степовой Новоселовки.
Читайте также: РФ заявляет об оккупации Двуречанского, Куриловки и Соболевки – анализ ISW
