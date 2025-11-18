Live

Где на Харьковщине пытались прорвать оборону военные РФ — сводка Генштаба ВСУ

Фронт 17:17   18.11.2025
Елена Нагорная
Где на Харьковщине пытались прорвать оборону военные РФ — сводка Генштаба ВСУ

Семь раз атаковали российские военные в Харьковской области с начала суток и по состоянию на 16:00, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Колодезное. Два боя продолжаются.

На Купянском направлении российские военные четыре раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Купянск.

Напомним, утром 18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине россияне пытались прорваться девять раз. На Южно-Слобожанском направлении СОУ сдержали шесть атак ВС РФ возле Волчанска, тогда как на Купянском – россияне пытались прорваться три раза около Песчаного и Степовой Новоселовки.

Читайте также: РФ заявляет об оккупации Двуречанского, Куриловки и Соболевки – анализ ISW

 

Автор: Елена Нагорная
