Live

О девяти боях на Харьковщине информирует Генштаб: данные на 08:00

Украина 08:19   18.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
О девяти боях на Харьковщине информирует Генштаб: данные на 08:00

Утром 18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине россияне пытались прорваться девять раз. 

На Южно-Слобожанском направлении СОУ сдержали шесть атак ВС РФ возле Волчанска.

Тогда как на Купянском – россияне пытались прорваться три раза около Песчаного и Степной Новоселовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 61 авиационный удар, применив шесть ракет и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 5130 дронов-камикадзе и произвели 4336 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 75 – из реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.

Потери россиян, по данным Генштаба, следующие:

Читайте также: Погибла 17-летняя, девять раненых – ночью РФ атаковала Берестин

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Троллейбус протаранил остановку в Харькове: что произошло (фото, видео)
Троллейбус протаранил остановку в Харькове: что произошло (фото, видео)
17.11.2025, 20:30
Новости Харькова – главное 17 ноября: удар по Балаклее, метро начали украшать
Новости Харькова – главное 17 ноября: удар по Балаклее, метро начали украшать
17.11.2025, 22:01
Сегодня 18 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 ноября 2025: какой праздник и день в истории
18.11.2025, 06:00
Новости Харькова – главное 18 ноября: удар по Берестину, есть погибшая
Новости Харькова – главное 18 ноября: удар по Берестину, есть погибшая
18.11.2025, 08:22
Опасную погоду прогнозируют во вторник в Харькове и области
Опасную погоду прогнозируют во вторник в Харькове и области
17.11.2025, 13:04
О девяти боях на Харьковщине информирует Генштаб: данные на 08:00
О девяти боях на Харьковщине информирует Генштаб: данные на 08:00
18.11.2025, 08:19

Новости по теме:

17.11.2025
Где пытался прорваться враг на Харьковщине, проинформировал Генштаб
14.11.2025
Россияне заявили об оккупации Синельниково – что говорят в ISW
14.11.2025
За сутки на Харьковщине было 22 боя – данные Генштаба на 08:00
13.11.2025
Генштаб: 18 раз пытался прорваться враг на севере области
12.11.2025
На Харьковщине за сутки ВСУ сдержали 35 штурмов россиян


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «О девяти боях на Харьковщине информирует Генштаб: данные на 08:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 08:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине россияне пытались прорваться девять раз. ".