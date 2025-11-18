О девяти боях на Харьковщине информирует Генштаб: данные на 08:00

Утром 18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине россияне пытались прорваться девять раз.

На Южно-Слобожанском направлении СОУ сдержали шесть атак ВС РФ возле Волчанска.

Тогда как на Купянском – россияне пытались прорваться три раза около Песчаного и Степной Новоселовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 61 авиационный удар, применив шесть ракет и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 5130 дронов-камикадзе и произвели 4336 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 75 – из реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.

Потери россиян, по данным Генштаба, следующие: