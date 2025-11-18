Про дев’ять боїв на Харківщині інформує Генштаб: дані на 08:00

Вранці 18 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині росіяни намагалися прорватися дев’ять разів.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ стримали шість атак ЗС РФ біля Вовчанська.

Тоді як на Куп’янському – росіяни намагалися прорватися тричі біля Піщаного та Степової Новоселівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 – з реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у ГШ.

Втрати росіян, за даними Генштабу, такі: