Live

Про дев’ять боїв на Харківщині інформує Генштаб: дані на 08:00

Україна 08:19   18.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про дев’ять боїв на Харківщині інформує Генштаб: дані на 08:00

Вранці 18 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині росіяни намагалися прорватися дев’ять разів. 

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ стримали шість атак ЗС РФ біля Вовчанська.

Тоді як на Куп’янському – росіяни намагалися прорватися тричі біля Піщаного та Степової Новоселівки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 – з реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у ГШ.

Втрати росіян, за даними Генштабу, такі:

Читайте також: Загинула 17-річна, дев’ять поранених – вночі РФ атакувала Берестин

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Про дев’ять боїв на Харківщині інформує Генштаб: дані на 08:00
Про дев’ять боїв на Харківщині інформує Генштаб: дані на 08:00
18.11.2025, 08:19
Сьогодні 18 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 листопада 2025: яке свято та день в історії
18.11.2025, 06:00
Загинула 17-річна, дев’ять поранених – уночі РФ атакувала Берестин
Загинула 17-річна, дев’ять поранених – уночі РФ атакувала Берестин
18.11.2025, 07:16
Новини Харкова – головне 18 листопада: удар по Берестину, є загибла
Новини Харкова – головне 18 листопада: удар по Берестину, є загибла
18.11.2025, 08:22
Атакували Балаклію, у Харкові підрахували удари – підсумки 17 листопада
Атакували Балаклію, у Харкові підрахували удари – підсумки 17 листопада
17.11.2025, 23:18
Тролейбус протаранив зупинку у Харкові: що сталося (фото, відео)
Тролейбус протаранив зупинку у Харкові: що сталося (фото, відео)
17.11.2025, 20:30

Новини за темою:

17.11.2025
Де намагався прорватися ворог на Харківщині, поінформував Генштаб
14.11.2025
Росіяни заявили про окупацію Синельникового – що говорять в ISW
14.11.2025
За добу на Харківщині було 22 бої – дані Генштабу на 08:00
13.11.2025
Генштаб: 18 разів намагався прорватися ворог на півночі області
12.11.2025
На Харківщині за добу ЗСУ стримали 35 штурмів росіян


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Про дев’ять боїв на Харківщині інформує Генштаб: дані на 08:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2025 в 08:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині росіяни намагалися прорватися дев’ять разів. ".