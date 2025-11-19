Розбиті будинки та супермаркет – відео з місць нічних “прильотів” у Харкові

Відео, на якому показані наслідки нічного обстрілу Харкова, опублікувала Харківська облпрокуратура.

Тим часом керівник облпрокуратури Аміл Омаров повідомив: уночі росіяни били по місту БпЛА типу “Герань-2”.

“Починаючи з 12 години ночі, Слобідський та Основ’янський райони міста Харкова зазнали повітряних атак з боку ворога. Були використані ударні БпЛА типу «Герань-2». Наразі встановлено 15 місць влучень, де продовжуються огляди місця події та вилучаються уламки. За медичною допомогою звернулися 32 постраждалі особи, серед них двоє дівчат віком 9 та 13 років”, – сказав Омаров.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Слобідський та Основ’янський райони атакували 18 БпЛА. Загалом відомо про 32 постраждалих у Харкові, серед яких двоє дітей – у них гострий шок. Один із безпілотників влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, з пошкодженого під’їзду евакуювали мешканців. За інформацією мера Ігоря Терехова, також БпЛА впали біля медустанови та у дворі школи у Слобідському районі. Постраждали житлові будинки, магазин, розбитий громадський транспорт, постраждали інфраструктурні об’єкти, зазначав Терехов.