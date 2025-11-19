Разбитые дома и супермаркет – видео с мест ночных «прилетов» в Харькове

Видео, на котором показаны последствия ночного обстрела Харькова, опубликовала Харьковская облпрокуратура.

Тем временем руководитель облпрокуратуры Амил Омаров сообщил: ночью россияне били по городу БпЛА типа «Герань-2».

«Начиная с 12 часов ночи, Слободской и Основянский районы города Харькова подверглись воздушным атакам со стороны врага. Были использованы ударные БпЛА типа «Герань-2». В настоящее время установлено 15 мест попаданий, где продолжаются осмотры места происшествия и изымаются обломки. За медицинской помощью обратились 32 пострадавших, среди них две девочки, возрастом 9 и 13 лет», – сказал Омаров.

Напомним, в ночь на 19 ноября Слободской и Основянский районы атаковали 18 БпЛА. Всего известно о 32 пострадавших в Харькове, среди которых двое детей — у них острый шок. Один из беспилотников попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали жильцов. По информации мэра Игоря Терехова, также БпЛА упали возле медучреждения и во дворе школы в Слободском районе. Пострадали жилые дома, магазин, разбит общественный транспорт, пострадали инфраструктурные объекты, отмечал Терехов.