Новости Харькова — главное за 19 ноября: последствия массированной атаки БпЛА

Взрывы гремели в Харькове около полуночи

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, Слободской и Основянский районы атаковали 11 БпЛА. Всего известно о семерых пострадавших в Харькове.

В Слободском районе беспилотник попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали 22 человека.

По информации мэра Игоря Терехова, еще один БпЛА упал возле медучреждения, где, по предварительным данным, ранен врач.

Воздушная тревога была объявлена в городе в 23:36. Об угрозе БпЛА для Харькова Воздушные силы ВСУ предупредили в 23:50 и спустя несколько минут повторно призвали горожан идти в укрытия.

