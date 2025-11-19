Live

Новости Харькова — главное за 19 ноября: последствия массированной атаки БпЛА

Происшествия 01:03   19.11.2025
Елена Нагорная
Новости Харькова — главное за 19 ноября: последствия массированной атаки БпЛА

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

1:03

Взрывы гремели в Харькове около полуночи

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, Слободской и Основянский районы атаковали 11 БпЛА. Всего известно о семерых пострадавших в Харькове.

В Слободском районе беспилотник попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали 22 человека.

По информации мэра Игоря Терехова, еще один БпЛА упал возле медучреждения, где, по предварительным данным, ранен врач.

Воздушная тревога была объявлена в городе в 23:36. Об угрозе БпЛА для Харькова Воздушные силы ВСУ предупредили в 23:50 и спустя несколько минут повторно призвали горожан идти в укрытия.

Обновление информации — по ссылке.

Автор: Елена Нагорная
