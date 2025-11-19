Новости Харькова — главное за 19 ноября: последствия массированной атаки БпЛА
Фото: Генштаб ВСУ
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
1:03
Взрывы гремели в Харькове около полуночи
Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, Слободской и Основянский районы атаковали 11 БпЛА. Всего известно о семерых пострадавших в Харькове.
В Слободском районе беспилотник попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали 22 человека.
По информации мэра Игоря Терехова, еще один БпЛА упал возле медучреждения, где, по предварительным данным, ранен врач.
Воздушная тревога была объявлена в городе в 23:36. Об угрозе БпЛА для Харькова Воздушные силы ВСУ предупредили в 23:50 и спустя несколько минут повторно призвали горожан идти в укрытия.
Обновление информации — по ссылке.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 19 ноября: последствия массированной атаки БпЛА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 ноября 2025 в 01:03;