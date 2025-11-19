Live

В пожаре в Слободском районе погиб мужчина, двоих детей спасли – ГСЧС

Происшествия 08:34   19.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В пожаре в Слободском районе погиб мужчина, двоих детей спасли – ГСЧС

В сводке за 19 ноября в облуправлении ГСЧС сообщили, что в течение минувших суток на Харьковщине бушевали 11 пожаров. Пять из них возникли из-за российских обстрелов. 

В результате бытового пожара в десятиэтажном доме в Слободском районе погиб 54-летний мужчина. С верхнего этажа сотрудники ГСЧС спасали троих людей, среди них – двое детей.

А в результате российских ударов начались пожары в Берестинском районе области и Харькове. Так в Основянском районе города после «прилетов» загорелись десять авто – огонь охватил 250 квадратных метров.

«В Слободском районе горели гаражи, легковые автомобили и крыша трехэтажного здания частного предприятия. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные предприятия, торговое и учебное заведение, жилые многоквартирные дома», – уточнили спасатели.

Напомним, в ночь на 19 ноября Слободской и Основянский районы атаковали 18 БпЛА. Всего известно о 32 пострадавших в Харьковесреди которых двое детей — у них острый шок. Один из беспилотников попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали жильцов. По информации мэра Игоря Терехова, также БпЛА упали возле медучреждения и во дворе школы в Слободском районе. Пострадали жилые дома, магазин, разбит общественный транспорт, пострадали инфраструктурные объекты, отмечал Терехов. По информации руководителя Харьковской облпрокуратуры Амила Омарова, ВС РФ выпустили по городу ударные БпЛА типа «Герань-2». Правоохранители установили 15 мест попаданий. Среди пострадавших – две девочки, возрастом 9 и 13 лет.

Читайте также: Спас себя и бабушку: героическими назвали действия 8-летнего харьковчанина 📹

Автор: Николь Костенко-Лагутина
