У пожежі у Слобідському районі загинув чоловік, двох дітей врятували – ДСНС
У зведенні за 19 листопада в облуправлінні ДСНС повідомили, що протягом минулої доби на Харківщині вирували 11 пожеж. П’ять із них виникли через російські обстріли.
Внаслідок побутової пожежі у десятиповерховому будинку у Слобідському районі загинув 54-річний чоловік. З верхнього поверху працівники ДСНС рятували трьох людей, серед них – двоє дітей.
А внаслідок російських ударів почалися пожежі у Берестинському районі області та Харкові. Так в Основ’янському районі міста після “прильотів” спалахнуло десять авто – вогонь охопив 250 квадратних метрів.
“У Слобідському районі горіли гаражі, легкові автомобілі та дах триповерхової будівлі приватного підприємства. Також пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, приватні підприємства, торгівельний та навчальний заклад, житлові багатоквартирні будинки”, – уточнили рятувальники.
Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Слобідський та Основ’янський райони атакували 18 БпЛА. Загалом відомо про 32 постраждалих у Харкові, серед яких двоє дітей – у них гострий шок. Один із безпілотників влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, з пошкодженого під’їзду евакуювали мешканців. За інформацією мера Ігоря Терехова, також БпЛА впали біля медустанови та у дворі школи у Слобідському районі. Постраждали житлові будинки, магазин, розбитий громадський транспорт, постраждали інфраструктурні об’єкти, зазначав Терехов. За інформацією керівника Харківської облпрокуратури Аміла Омарова, ЗС РФ випустили по місту ударні БпЛА типу «Герань-2». Правоохоронці встановили 15 місць влучень. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 9 та 13 років.
