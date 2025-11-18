Врятував себе і бабусю: героїчними назвали дії 8-річного харків’янина 📹

Зразкові дії 8-річного харків’янина Артема, у квартирі якого 18 листопада сталася пожежа, відзначили надзвичайники ДСНС. Хлопчик врятував себе та бабусю.

“Пожежа у моїй квартирі, і зі мною бабуся, яка не може сама вийти!” – таке повідомлення Артема на номер «101» цитують у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники зазначають, що швидка та правильна реакція хлопчика є прикладом і врятувала два життя. Дії Артема назвали героїчними.

“Рятувальники ДСНС миттєво прибули на місце. Дим йшов з вікна четвертого поверху, але завдяки вчасному виклику вдалося вивести хлопчика та його бабусю на свіже повітря неушкодженими, а також оперативно ліквідувати загоряння, яке виникло через коротке замкнення”, – наголосили у відомстві.

У відео, яке опублікувало облуправління ДСНС, Артем радів, що під час гасіння вогню надзвичайники не залили комп’ютер.

“Але головне не комп’ютер, а життя”, – додав хлопчик.

Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області

