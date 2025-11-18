Врятував себе і бабусю: героїчними назвали дії 8-річного харків’янина 📹
Зразкові дії 8-річного харків’янина Артема, у квартирі якого 18 листопада сталася пожежа, відзначили надзвичайники ДСНС. Хлопчик врятував себе та бабусю.
“Пожежа у моїй квартирі, і зі мною бабуся, яка не може сама вийти!” – таке повідомлення Артема на номер «101» цитують у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Надзвичайники зазначають, що швидка та правильна реакція хлопчика є прикладом і врятувала два життя. Дії Артема назвали героїчними.
“Рятувальники ДСНС миттєво прибули на місце. Дим йшов з вікна четвертого поверху, але завдяки вчасному виклику вдалося вивести хлопчика та його бабусю на свіже повітря неушкодженими, а також оперативно ліквідувати загоряння, яке виникло через коротке замкнення”, – наголосили у відомстві.
У відео, яке опублікувало облуправління ДСНС, Артем радів, що під час гасіння вогню надзвичайники не залили комп’ютер.
“Але головне не комп’ютер, а життя”, – додав хлопчик.
Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області
Як повідомляли в ГУ ДСНС у Харківській області вранці 18 листопада, внаслідок побутової пожежі в місті Люботин горіла господарська споруда на площі 5 квадратних метрів. Поблизу місця пожежі виявили тіло жінки 1951 року народження.
Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2025 в 19:18