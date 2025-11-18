Live

Зі ставка в Чугуєві виловили тіло 37-річного чоловіка: що сталося

Події 18:20   18.11.2025
Олена Нагорна
Зі ставка в Чугуєві виловили тіло 37-річного чоловіка: що сталося

37-річний чоловік загинув у місті Чугуїв Харківської області – 18 листопада його тіло дістали з місцевого ставка.

Повідомлення про загибель людини правоохоронці отримали близько 14:00, інформують у ГУ Нацполіції Харківської області.

“На місце події виїхали керівництво райуправління та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що чоловік йшов по дамбі, підковзнувся та впав у воду, після чого потонув”, – йдеться в публікації.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, 70-річна мешканка Новопокровської громади 17 листопада вирушила до лісу біля одного із населених пунктів Чугуївського району в пошуках грибів. Коли почало темніти, жінка зателефонувала на 102 і повідомила, що заблукала і не може знайти дорогу додому. Незабаром зв’язок із нею зник.

Автор: Олена Нагорна
