Чоловік підірвався на вибухівці на Харківщині: він загинув
Сьогодні, 4 квітня, близько 13:30 у селі Петрівське Балаклійської громади чоловік підірвався на вибуховому пристрої під час робіт у господарчій споруді.
Внаслідок вибуху чоловік загинув, повідомили у Центрі координації протимінної діяльності.
Там нагадали: рівень мінної небезпеки на території регіону залишається критично високим. У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів потрібно негайно телефонуйте на гарячу лінію 0800 33 10 40 або за номерами 101, 102 чи 112.
Нагадаємо, сьогодні у Харкові вшанували пам’ять трьох рятувальників та правоохоронця, які загинули 4 квітня 2024 року внаслідок повторної атаки РФ.
Читайте також: Двоє п’яних чоловіків розбили вікна в електричці на Харківщині – НПУ (фото)
- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 20:00;