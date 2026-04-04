Чоловік підірвався на вибухівці на Харківщині: він загинув

Сьогодні, 4 квітня, близько 13:30 у селі Петрівське Балаклійської громади чоловік підірвався на вибуховому пристрої під час робіт у господарчій споруді.

Внаслідок вибуху чоловік загинув, повідомили у Центрі координації протимінної діяльності.

Там нагадали: рівень мінної небезпеки на території регіону залишається критично високим. У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів потрібно негайно телефонуйте на гарячу лінію 0800 33 10 40 або за номерами 101, 102 чи 112.

