Мужчина подорвался на взрывчатке на Харьковщине: он погиб

Сегодня, 4 апреля, около 13:30 в селе Петровское Балаклейской громады мужчина подорвался на взрывном устройстве во время работ в хозяйственном здании.

В результате взрыва мужчина погиб, сообщили в Центре координации противоминной деятельности.

Там напомнили: уровень минной опасности на территории региона остается критически высоким. При обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов стоит немедленно звонить на горячую линию 0800 33 10 40 или по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, сегодня в Харькове почтили память трех спасателей и правоохранителя, погибших 4 апреля 2024 года в результате повторной атаки РФ.