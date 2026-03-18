Live

Смертельное ДТП произошло на Харьковщине: водитель въехал в электроопору

Происшествия 12:43   18.03.2026
Виктория Яковенко
Авария произошла 17 марта около 02:00 на 417 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский возле села Снежков Богодуховского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«55-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны Харькова в направлении Киева. Он допустил выезд автомобиля на обочину и наехал на препятствие в виде электроопоры», — установили правоохранители.

В результате аварии водитель от полученных телесных повреждений погиб на месте, 24-летняя пассажирка получила травмы, ее госпитализировали.

Все происшествия и причины ДТП устанавливаются.

Свидетелей аварии правоохранители просят обращаться по телефону: 0677430699 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП.

Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что на 8% уменьшилось количество ДТП в регионе в феврале. Всего в Харьковской области произошло 282 аварии, в которых два человека погибли и 48 получили травмы разной степени тяжести.

Читайте также: На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли

Популярно
Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории
18.03.2026, 06:00
Есть пострадавший и погибший: враг вновь ударил по Харькову (дополняется)
Есть пострадавший и погибший: враг вновь ударил по Харькову (дополняется)
18.03.2026, 11:36
Новости Харькова — главное 18 марта: удары, изменения в движении «Интерсити»
Новости Харькова — главное 18 марта: удары, изменения в движении «Интерсити»
18.03.2026, 12:29
Ночью враг ударил по Харькову, начался пожар – детали
Ночью враг ударил по Харькову, начался пожар – детали
18.03.2026, 07:15
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
18.03.2026, 12:22
Смертельное ДТП произошло на Харьковщине: водитель въехал в электроопору
Смертельное ДТП произошло на Харьковщине: водитель въехал в электроопору
18.03.2026, 12:43

Новости по теме:

17.03.2026
Врезался в авто в Салтовском районе и уехал: оказалось, что водитель был пьян
02.03.2026
На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)
19.02.2026
Как в фильме ужасов: 17-летняя девушка травмирована в ДТП на Харьковщине
14.02.2026
Вода попала в газопровод: без услуги было несколько домов в Харькове (видео)
13.02.2026
Четыре человека пострадали в ДТП на Харьковщине: полиция ищет свидетелей


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Смертельное ДТП произошло на Харьковщине: водитель въехал в электроопору», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
