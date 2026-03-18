Смертельное ДТП произошло на Харьковщине: водитель въехал в электроопору

Авария произошла 17 марта около 02:00 на 417 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский возле села Снежков Богодуховского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«55-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны Харькова в направлении Киева. Он допустил выезд автомобиля на обочину и наехал на препятствие в виде электроопоры», — установили правоохранители.

В результате аварии водитель от полученных телесных повреждений погиб на месте, 24-летняя пассажирка получила травмы, ее госпитализировали.

Все происшествия и причины ДТП устанавливаются.

Свидетелей аварии правоохранители просят обращаться по телефону: 0677430699 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП.

Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что на 8% уменьшилось количество ДТП в регионе в феврале. Всего в Харьковской области произошло 282 аварии, в которых два человека погибли и 48 получили травмы разной степени тяжести.