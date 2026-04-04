Вторая годовщина трагедии: в Харькове почтили память погибших спасателей

Происшествия 15:34   04.04.2026
Виктория Яковенко
В Харькове почтили память трех спасателей и правоохранителя, погибших 4 апреля 2024 года в результате повторной атаки РФ.

«4 апреля прошло два года с того трагического дня, когда коварный повторный удар вражеского беспилотника унес жизни трех спасателей: Сергея Байдалинова, Владимира Матюшенко и Владислава Логинова, а также сотрудника Национальной полиции Александра Иванова. Сегодня на месте трагедии, где установлена ​​мемориальная доска, собрались их родные, друзья, коллеги-спасатели, полицейские, руководство областных и городских властей, неравнодушные граждане, чтобы почтить погибших героев», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Чрезвычайники отметили, что в регионе война уже унесла жизни десяти спасателей и девяти саперов.

Напомним, 4 апреля 2024 года россияне совершили массированную атаку Харькова «Шахедами». В том числе – был повторный удар, в результате которого погибли три сотрудника ГСЧС. Серия взрывов началась около часа ночи. Начальник ХОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил: в целом регион атаковали пятнадцать вражеских беспилотников. Часть сбила ПВО, однако «прилеты» были и в Харькове, и в области. В Харькове из-за атаки на месте погибли четыре человека: 69-летняя женщина и трое спасателей: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Полковник полиции Александр Иванов тогда получил тяжелые ранения. Он умер в больнице 26 апреля 2024 года.

Популярно
Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
05.04.2026, 15:24
Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья
Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья
05.04.2026, 17:23
Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт
Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт
05.04.2026, 22:16
РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове
РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове
05.04.2026, 18:55
Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области
Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области
05.04.2026, 19:55
Трое пострадавших – российские БпЛА атаковали Харьковщину
Трое пострадавших – российские БпЛА атаковали Харьковщину
05.04.2026, 20:59

Новости по теме:

30.03.2026
Взрывчатка сдетонировала на Харьковщине: раненую женщину госпитализировали
27.03.2026
За сутки в экосистемах Харьковщины бушевали 29 пожаров – ГСЧС (фото)
26.03.2026
Двух собак спасли из охваченного огнем дома в Харькове (видео)
25.03.2026
Враг ударил по больнице на Харьковщине: произошел пожар, трое пострадавших
22.03.2026
Масштабный пожар произошел утром в частном секторе Харькова (видео)


  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2026 в 15:34;

