Трое сотрудников ГСЧС погибли в Харькове от повторного удара БпЛА — Синегубов
Трое сотрудников ГСЧС погибли в Харькове вследствие повторной атаки вражеских дронов в ночь на 4 апреля.
Спасатели приехали ликвидировать последствия обстрела жилых домов, сообщает мэр Игорь Терехов.
Во время повторного удара оккупантов по Харькову погибли трое спасателей, подтверждает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Враг нанес еще один удар во время ликвидации последствий», — пишет он.
Напомним, с 1:00 в Харькове гремят взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дрони, дроны, погибли, синегубов, терехов, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 02:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое сотрудников ГСЧС погибли в Харькове вследствие повторной атаки вражеских дронов в ночь на 4 апреля".