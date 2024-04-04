Троє рятувальників ДСНС загинули в Харкові від повторного удару БпЛА
Троє співробітників ДСНС загинули у Харкові внаслідок повторної атаки ворожих дронів у ніч проти 4 квітня.
Рятувальники приїхали ліквідовувати наслідки обстрілу житлових будинків, повідомляє мер Ігор Терехов.
Під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників, підтверджує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків”, – пише він.
Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунають вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, дрони, погибли, сінєгубов, терехов, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 02:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє співробітників ДСНС загинули у Харкові внаслідок повторної атаки ворожих дронів у ніч проти 4 квітня".