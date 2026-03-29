Трагедия на железной дороге: ребенок погиб от удара током (фото)

Происшествия 21:18   29.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Трагедия на железной дороге: ребенок погиб от удара током (фото)

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что несколько часов назад произошла трагедия. Трое несовершеннолетних залезли на крышу одного из нерабочих вагонов, когда их ударило током. 

Участок экстренно обесточили, на место приехали спасатели, которые передали двоих выживших подростков с многочисленными ожогами врачам. Третьего пострадавшего спасти не удалось. 

«Контактная сеть имеет напряжение более 27 000 вольт. Даже без прикосновения, на расстоянии 1–1,5 м, может возникнуть поражающая человека электрическая дуга. Температура – ​​до 15 000 °C», – акцентировали железнодорожники.

Ребенок погиб на железной дороге в Киеве

Тем временем в ГСЧС Киева уточнили: информацию о случившемся в Соломенском районе Киева получили в 17:23.

«По прибытию спасатели обнаружили одного погибшего парня и еще двух, получивших многочисленные ожоги. Их госпитализировали в больницу. Тело погибшего спасатели спустили из вагона и передали правоохранителям для выяснения обстоятельств трагического случая», – добавили спасатели.

Ребенок погиб на железной дороге в Киеве

Ввиду этого железнодорожники призвали родителей провести с детьми профилактическую беседу и объяснить им, почему подобные развлечения могут привести к непоправимым последствиям.

Читайте также: Новорожденные в Харькове теперь будут получать медали

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьков вновь под ударом – атакуют БпЛА
Харьков вновь под ударом – атакуют БпЛА
29.03.2026, 19:05
Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год
Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год
27.03.2026, 13:15
Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
28.03.2026, 11:30
Новости Харькова — главное за 29 марта: ситуация на фронте, удар по городу
Новости Харькова — главное за 29 марта: ситуация на фронте, удар по городу
29.03.2026, 18:40
Стало известно, когда в Харькове планируют завершить отопительный сезон
Стало известно, когда в Харькове планируют завершить отопительный сезон
29.03.2026, 14:50
Тепла не будет, погиб подросток, «прилеты» в городе – итоги 29 марта
Тепла не будет, погиб подросток, «прилеты» в городе – итоги 29 марта
29.03.2026, 22:00

Новости по теме:

24.03.2026
Пассажиров поездов теперь могут эвакуировать — памятка от «Укрзалізниці»
24.03.2026
После удара по электричке на Харьковщине отменили часть поездов
21.03.2026
Харьков – без «Интерсити», РФ убивает медиков: обзор фронта (видео)
18.03.2026
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
17.03.2026
На час опаздывает поезд из Харькова, изменился маршрут на Змиев


  • • Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 21:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» сообщили, что несколько часов назад произошла трагедия. Трое несовершеннолетних залезли на крышу одного из нерабочих вагонов, когда их ударило током. ".