Трагедия на железной дороге: ребенок погиб от удара током (фото)

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что несколько часов назад произошла трагедия. Трое несовершеннолетних залезли на крышу одного из нерабочих вагонов, когда их ударило током.

Участок экстренно обесточили, на место приехали спасатели, которые передали двоих выживших подростков с многочисленными ожогами врачам. Третьего пострадавшего спасти не удалось.

«Контактная сеть имеет напряжение более 27 000 вольт. Даже без прикосновения, на расстоянии 1–1,5 м, может возникнуть поражающая человека электрическая дуга. Температура – ​​до 15 000 °C», – акцентировали железнодорожники.

Тем временем в ГСЧС Киева уточнили: информацию о случившемся в Соломенском районе Киева получили в 17:23.

«По прибытию спасатели обнаружили одного погибшего парня и еще двух, получивших многочисленные ожоги. Их госпитализировали в больницу. Тело погибшего спасатели спустили из вагона и передали правоохранителям для выяснения обстоятельств трагического случая», – добавили спасатели.

Ввиду этого железнодорожники призвали родителей провести с детьми профилактическую беседу и объяснить им, почему подобные развлечения могут привести к непоправимым последствиям.

