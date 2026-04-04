Двоє п'яних чоловіків розбили вікна в електричці на Харківщині – НПУ (фото)

Суспільство 17:49   04.04.2026
Вікторія Яковенко
Двоє п’яних чоловіків розбили вікна в електричці на Харківщині – НПУ (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці вручили підозру двом мешканцям Люботинської громади, які, за даними слідства, вчинили хуліганство в електропоїзді.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігуранти 19 та 24 років пошкодили майно електрички. Зокрема, кажуть правоохоронці, Вони розбили вікна на розсувних електронних дверях та у чотирьох вагонах потяга.

Інцидент стався у лютому, у той момент чоловіки були п’яними, додали поліцейські.

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Фото: ГУНП в Харківській області
Нагадаємо, через безпекову ситуацію залізничне сполучення на півночі Харківщини скоротили — тепер електрички доїжджають лише до Дергачів. Далі люди добираються пішки, попутками, таксі, а деякі — долають десятки кілометрів на велосипедах. Місцева влада намагається налагодити логістику разом з Укрзалізницею та військовими, але через постійну загрозу дронових атак знайти водіїв, готових ризикувати, поки не вдалося. Подробиці.

Якщо вам цікава новина: «Двоє п’яних чоловіків розбили вікна в електричці на Харківщині – НПУ (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 17:49;

