Двоє п’яних чоловіків розбили вікна в електричці на Харківщині – НПУ (фото)
Правоохоронці вручили підозру двом мешканцям Люботинської громади, які, за даними слідства, вчинили хуліганство в електропоїзді.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігуранти 19 та 24 років пошкодили майно електрички. Зокрема, кажуть правоохоронці, Вони розбили вікна на розсувних електронних дверях та у чотирьох вагонах потяга.
Інцидент стався у лютому, у той момент чоловіки були п’яними, додали поліцейські.
Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Нагадаємо, через безпекову ситуацію залізничне сполучення на півночі Харківщини скоротили — тепер електрички доїжджають лише до Дергачів. Далі люди добираються пішки, попутками, таксі, а деякі — долають десятки кілометрів на велосипедах. Місцева влада намагається налагодити логістику разом з Укрзалізницею та військовими, але через постійну загрозу дронових атак знайти водіїв, готових ризикувати, поки не вдалося. Подробиці.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: поліція, харківщина, хулиганство, электричка;
Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 17:49;
Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 17:49;