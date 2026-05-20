Двоє хлопців увірвалися в будинок до пари, вкрали мотоцикл і зґвалували жінку

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що знайшли одного з двох хлопців, яких підозрюють у нападі на співмешканців у селі Охоче ​​Берестинського району.

За версією слідства, зловмисники – 19-річний та 20-річний місцеві жителі, вночі 17 травня пробралися до будинку до постраждалих, викрали мотоцикл та втекли. Проте згодом вирішили повернутися.

“Проникли до будинку потерпілого, де між 38-річним господарем та 19-річним правопорушником виник конфлікт, який переріс у бійку. У цей час інший фігурант зґвалтував співмешканку потерпілого, після чого втік у невідомому напрямку”, – встановили в поліції.

Одного з ймовірних зловмисників, 19-річного хлопця, затримали та вручили підозру – йому загрожує вісім років ув’язнення.

“Наразі тривають заходи щодо встановлення місця знаходження іншого зловмисника, причетного до зґвалтування”, – додали копи.